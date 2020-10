A Rimini il mondo del turismo, apre Ttg ai padiglioni della fiera

Attualità

Rimini

| 11:11 - 14 Ottobre 2020

Il taglio del nastro dell'edizione 2019 del Ttg, Sia e Sun.

Ha aperto martedì mattina nei padiglioni della fiera di Rimini il Ttg Travel Experience, ancora alla presenza della sottosegretaria del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi. Per tre intensissimi giorni riunirà i maggiori operatori, associazioni, start up e buyer del settore. Il maggior marketplace turistico d'Italia è affiancato anche quest'anno dai saloni "fratelli" Regeneration! by Sia (dedicato all'hospitality design, tema quanto mai attuale con la nuova ricerca di spazi necessaria negli alberghi), Sun Beach & Outdoor Style (che si concentra sul mondo del campeggio e delle spiagge) e, per la prima volta, International Bus Expo (sul trasporto collettivo di persone). Molto particolare e adatto a questi tempi difficili che ci hanno molto cambiato, ma non tolto la voglia di viaggiare e scoprire nuove mete, è il tema portante dell'edizione 2020: "Think Human" che invita a ragionare su come innovazione, tecnologie d'avanguardia, trasformazioni sociali e avvenimenti globali possono impattare direttamente sulle persone, modificando profondamente la domanda e conseguentemente l'offerta di beni e servizi, soprattutto quelli legati al turismo e all'ospitalità.