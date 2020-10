Passeggiata in compagnia di Una goccia per il mondo sui sentieri di San Francesco Giro in Valmarecchia dall'eremo di Sant'Igne, il costo a sostegno dei progetti della onlu

Eventi San Leo | 11:08 - 14 Ottobre 2020 L'ingresso alla cinta di San Leo.

Domenica 18 ottobre alle 9.45 dall'eremo di Sant’ Igne avrà inizio il percorso panoramico fra le antiche terre malatestiane di San Leo lungo la cresta dei Tausani fino al Monte San Severino, dove il panorama spazierà a 360 gradi su tutta la Valmarecchia. Percorso facile e adatto a tutti, con un circuito ad anello con termine alle 12.45 con pranzo al sacco. Il rientro è previsto per le 15 circa e visita all’ eremo. La merenda pomeridiana sarà offerta dai volontari dell'associazione Una Goccia per il mondo e una sorpresa teatrale ci porterà indietro nel tempo. Il ricavato andrà a sostegno dei progetti della onlus. Prenotazione obbligatoria entro venerdì a segreteria.goccia@gmail.com o 3338553078. Il costo è di 12 euro.