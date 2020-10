Sergio Casabianca interpreta Paolo Conte nel nuovo tour

Eventi

Rimini

14 Ottobre 2020

Il cantautore riminese Sergio Casabianca.

Prende il via sabato 17 ottobre la nuova tournée teatrale di Sergio Casabianca “I miei omaggi” ,e dedicata ai grandi interpreti della musica italiana. Tanti omaggi ai cantautori che hanno fatto la storia della anzone, con una serata per grande artista come Nino Ferrer, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Fabrizio De André e tanti altri ancora. Ad affiancare Casabianca sul palco ci sarà Samuele Rossini, pianista di grande estro e cultura musicale, da poco rientrato in Italia dopo otto anni di esperienza artistica e di vita a Londra.



Saranno spettacoli tra canzoni e monologhi, ogni serata un evento unico, un ritorno alle origini della grande musica d’autore, per riprendere a sentirci tutti un po’ più fieri di essere Italiani e magari un po’ più uniti. Perché, come diceva Gaber: “l’appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme, l’appartenenza è avere gli altri dentro di sé.” Il primo evento della rassegna, sabato 17 ottobre al teatro del seminario di Rimini e sarà dedicato a Paolo Conte: cantautore, paroliere e artista del jazz che ha scritto alcune tra le più belle pagine della musica italiana. Il prezzo dello spettacolo è di 13 €, per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3351207464 dalle 08 alle 19.