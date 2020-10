Il Giro d'Italia torna per tre volte in Emilia-Romagna, oggi tappa Sant'Elpidio-Rimini

Sport

Rimini

| 09:59 - 14 Ottobre 2020

Una delle scritte fatte con gli ombrelloni dagli operatori del consorzio bagnini Rimini sud.



Il Giro d’Italia torna nella terra del ciclismo. A poche settimane dalla conclusione dei campionati mondiali su strada di Imola, l’Emilia-Romagna è di nuovo protagonista della scena sportiva nazionale e internazionale grazie ai campioni della kermesse in rosa che si sfideranno lungo le strade della regione, dal 14 al 16 ottobre. Tre tappe, quattro province - Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara - e 34 comuni coinvolti e ancora una volta una grande festa per i tanti appassionati di questo sport, dopo la straordinaria edizione del 2019, con Bologna città della grande partenza.



Primo appuntamento con l’11esima tappa Porto Sant’Elpidio (FM)-Rimini, cui seguiranno la 12esima Cesenatico-Cesenatico e la 13esima Cervia-Monselice. E proprio a Cesenatico giovedì il presidente della Regione Stefano Bonaccini sarà presente alla premiazione del vincitore e dei detentori delle varie maglie, tra cui la maglia rosa. Al termine di una tappa particolarmente suggestiva, con arrivo e partenza nella città di Marco Pantani e un percorso che ricalca quasi integralmente quello della “Nove Colli”, proprio nell’anno del cinquantesimo anniversario della corsa ciclistica di gran fondo più antica al mondo.



E visto che l'arrivo del giro è atteso tra le 16.20 e le 16.30 a Rimini, alle 17.15 il Red Devil Motors pub di Marco Paolini a Rimini offrirà un aperitivo di benvenuto a sorpresa a tutti i motociclisti della polizia stradale impegnati nella scorta al giro d'Italia. Lo staff è infatti composto da appassionati motociclisti e ha deciso di rendere onore ai impavidi centauri che da Milano stanno attraversando lo stivale in lungo ed in largo, rendono sicura una manifestazione così importante.





Le tre tappe emiliano-romagnole del Giro 2020



Mercoledì 14 ottobre tappa Porto Sant'Elpidio-Rimini, 182 chilometri. Tappa abbastanza pianeggiante e costiera nella prima parte. Dopo Pesaro si scala il Monte San Bartolo per portarsi nella porzione moderatamente ondulata attorno a Rimini prima dell'arrivo che dovrebbe essere quasi certamente una volata di gruppo.



Giovedì 15 ottobre tappa Cesenatico-Cesenatico, 205 km. Tappa che ricalca quasi integralmente il percorso della famosa Gran Fondo Amatoriale Nove Colli. Il percorso una volta uscito da Cesenatico e raggiunte le pendici dell'Appennino serpeggia in un continuo saliscendi che presenta i 9 colli della gran fondo di cui cinque sono stati classificati GPM. Gli ultimi 30 km attraversano nuovamente la pianura per giungere al lungomare di Cesenatico.

Venerdì 16 ottobre tappa Cervia-Monselice, 190 km. Tappa di pianura con finale col botto. Dopo quasi 160 km costantemente in pianura per raggiungere la cittadina euganea si affrontano due impegnative salite dei Colli Euganei: il Passo Roverello 4 km abbastanza pedalabili.