Triathlon medio, Vanzi e Tassinari conquistano due titoli italiani. Torsani secondo

Sport

Rimini

| 09:09 - 14 Ottobre 2020

Da sinistra verso destra Vanzi, Tassinari e Torsani.



Nello splendido scenario di Borgo Egnazia a Fasano (BR), in un fine settimana ancora estivo, si è svolto il campionato italiano di Triathlon medio. La prova, svolta come tutte le competizioni di questa stagione con la formula no-draft e con rolling start ha visto oltre 800 atleti sfidarsi sulla distanza di 1,9 chilometri a nuoto, 90 in bici e 21 corsa.

Ben due i titoli italiani conquistati dal TDSGRimini, con Michele Vanzi (M7) che ha chiuso la sua prova in 5h 32’ 47’’ e con Eros Tassinari (M8) al traguardo in 7h 09’ 24”; secondo posto invece tra gli M4 per Massimo Torsani, il migliore dei riminesi al traguardo, 84° assoluto in 4h39’34”. Bene tutti gli altri presenti : Nicholas Montemaggi, Corgnoli Omar, Thomas Tosi, Alessandro Caramia, Pasquale Buglione, Yuri Scarpellini, Franco Sbrollini, Francesco Grilli. Tra le ragazze al traguardo Clelia Bartolomei, al debutto sulla distanza, 67a in 6h14’31”. Grazie ai risultati cronometrici di Torsani, Montemaggi e Corgnoli il TDSGRimini è risultato 17° nella classifica a squadre dominata dalla Dolomitica Nuoto.



Nella giornata di domenica si è svolto il Triathlon Sprint di Borgo Egnazia a cui hanno preso parte Sara Moretti e Susanna Rinaldini; buona prova per entrambe le ragazze riminesi che chiudono rispettivamente al quarto e sesto posto assoluto. Vittoria di categoria per la Rinaldini tra le S3. Prossimo appuntamento per il TDSGRimini il Campionato Italiano Assoluto di Triathlon Sprint a Caorle Domenica 18 Ottobre, valevole anche per il Campionato Italiano a Squadre.