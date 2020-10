Cameriere sieropositivo è stato assolto, era accusato dall'ex compagna di tentate lesioni

Cronaca

14 Ottobre 2020

Assolto dall'accusa di tentate lesioni gravissime. Si è conlcuso così il processo al cameriere 32enne di Forlì che era stato denunciato da parte di alcune donne con cui aveva avuto rapporti a rischio, pur consapevole di essere sieropositivo. Come ricorda la stampa locale, il giovane era stato arrestato dai carabinieri a Rimini a novembre, dopo che a luglio dello scorso anno la ragazza che lo stava frequentando aveva scoperto per caso che il compagno aveva l'Hiv e che incontrava altre donne tramite siti di incontri, con il rischio di metterle in pericolo.