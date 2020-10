Coronavirus al nido: tutti negativi i tamponi a bambini e operatori. Sezione chiusa per 10 giorni

Attualità

Misano Adriatico

| 07:58 - 14 Ottobre 2020

Sono tutti negativi i tamponi effettuati oggi ai bambini di una sezione dell’asilo nido di Misano Adriatico. Negativi anche i tamponi agli operatori in questi giorni a contatto con l’educatrice positiva al Covid. Ricevuta l’informazione della positività di una operatrice, martedì mattina il Comune ha avvisato le famiglie di non accompagnare al nido i bambini della sezione; ha avvisato l’Ausl e nel pomeriggio sono stati effettuati i tamponi. Nel pomeriggio l’esito: tutti negativi. I bambini resteranno a casa dieci giorni in osservazione precauzionale. Potranno recarsi a scuola i fratelli e fare una vita regolare i famigliari. Nel frattempo i locali sono stati nuovamente sanificati. La sezione resterà chiusa per dieci giorni, poi saranno effettuati altri tamponi e in caso di ulteriore esito negativo la sezione riaprirà, presumibilmente lunedì 26 ottobre. Il Comune sta avvisando le famiglie sulla necessità di tenere a casa i bambini nei prossimi giorni.