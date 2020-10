Misano: cade dalla scala mentre pota un albero, grave un 72enne

| 21:20 - 13 Ottobre 2020

Stava potando i rami di un albero quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è scivolato dalla scala sulla quale si era arrampicato. L’incidente è avvenuto martedì pomeriggio, poco dopo le ore 16, in via Cà Pronti, al Villaggio argentina di Misano, e a finire all'ospedale "Infermi" di Rimini in codice rosso, con gravi ferite, è stato un 72enne del luogo. Sul posto una ambulanza del 118 e una automedicalizzata. L'uomo si trova ora ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche i Carabinieri di Riccione per ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro.