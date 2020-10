Coronavirus Rimini: in leggero calo il numero di nuovi contagi (26), oltre 13mila i tamponi in regione

Attualità

Rimini

| 16:42 - 13 Ottobre 2020

Con oltre 13.000 tamponi, crescono leggermente in regione i nuovi casi di positività al Sars-CoV-2: nel bollettino di oggi (martedì 13 ottobre) sono 341 in più, 158 asintomatici e 183 sintomatici. A Rimini i casi sono invece in leggero calo: 26, 12 asintomatici e 14 sintomatici. Tra quest'ultimi otto casi sporadici. Due contagi sono emersi da screening, 16 da contatti di casi certi.



I DATI REGIONALI Tornando al bollettino, i tamponi effettuati sono stati 13.344 (totale 1.310.995) più 2959 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 6.876 (203 in più di quelli registrati ieri). Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 6.522 (+158 rispetto a ieri), il 94,8% dei casi attivi. Sono 31 i pazienti in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri, 0,5% del totale) e 323 (+39, 4,7% del totale) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. Due i nuovi decessi: un 79enne e un 82enne, rispettivamente in Provincia di Ferrara e in provincia di Bologna. Il numero totale sale dunque a 4.498. Le persone complessivamente guarite salgono a 26.982 (+133 rispetto a ieri): 7 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 26.975 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.



PROVINCIA PER PROVINCIA Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.420 a Piacenza (+14, di cui 10 sintomatici), 4.595 a Parma (+58, di cui 33 sintomatici), 6.121 a Reggio Emilia (+34, di cui 26 sintomatici), 5.362 a Modena (+61, di cui 13 sintomatici), 6.893 a Bologna (+69, di cui 44 sintomatici); 620 casi a Imola (+2, sintomatici), 1.626 a Ferrara (+30, di cui 14 sintomatici); 1.934 a Ravenna (+14, di cui 8 sintomatici), 1.631 a Forlì (+27, di cui 17 sintomatici), 1.259 a Cesena (+6, di cui 2 sintomatici) e 2.895 a Rimini (+26, di cui 14 sintomatici).