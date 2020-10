Biciclette & Nuvolette: la mostra diventa incontro, mercoledì ore 18.30

Eventi

Rimini

| 16:31 - 13 Ottobre 2020

Manifesto.

È un lungo percorso, con una sorpresa a ogni tappa, quello della mostra “Biciclette & Nuvolette. Pagine a pedali da Pantani a Paperopoli”. Allestita fino al 18 ottobre presso la Palazzina Roma di Rimini, l’esposizione curata da Cartoon Club è un appassionato omaggio al Giro d’Italia che transita nella capitale del turismo.

Se il ciclismo ha una grande storia, è infatti di lunga data anche il suo rapporto con il fumetto. A partire dalla citazione di Fausto Coppi ne “L’Inferno di Topolino”, un ipotetico itinerario fa passare il visitatore senza soluzione di continuità dal Giro d’Italia al Tour de France, da Coppi a Bartali, da Merckx a… Merckx, nell’impossibilità di trovargli un degno avversario. Senza dimenticare Gaston Lagaffe, don Camillo e Peppone, Jonny Logan, Lupo Alberto e perfino Marco Pantani, di cui in mostra sono esposte tavole inedite del fumetto per la Gazzetta mai uscito, e quelle a lui dedicate da Marco Rizzo.



Fumetto e ciclismo, dunque: se ne parla anche nell’incontro online Biciclette&Nuvolette Pagine a pedali da Pantani a Paperopoli, in programma mercoledì 14 ottobre, alle ore 18.30.



Organizzato da Cartoon Club, festival internazionale del Cinema d’Animazione, Fumetto e Games di Rimini Intervengono: Davide Barzi, sceneggiatore e storico del fumetto; Luca Boschi, saggista, storico e critico del fumetto Claudio Sciarrone, autore e disegnatore Disney Andrea Voglino, esperto fumetto, Fabio Celoni, autore e disegnatore Disney, Bonelli. Modera: Paolo Guiducci, direttore Fumo di China



È possibile seguire l’incontro in diretta sui social:

https://cartoonclubrimini.com/festival/diretta-streaming/

YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCDrtbnUKbgu2D4U2Fq9Ly8g

FACEBOOK

https://www.facebook.com/CartoonClubOfficial/live/

TWITCH

https://www.twitch.tv/cartoonclubrimini