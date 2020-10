Calcio RSM, il Faetano sceglie Fulvio Fabiani. Sostituisce il dimissionario Alessandro Fabbri

Sport

Repubblica San Marino

| 15:16 - 13 Ottobre 2020

Il nuovo tecnico del Faetano Fulvio Fabiani.

Al posto del dimissionario Alessandro Fabbri il Faetano ha scelto Fulvio Fabiani che così fa il suo esordio nel campionato sammarinese.

“Entrare in un progetto in corsa è sempre complesso - dichiara il nuovo tecnico - ma in questi pochi giorni a Faetano ho trovato un bell’ambiente e un bel gruppo di giocatori. Il problema è che abbiamo diversi infortunati ed ora la rosa è assottigliata. Dobbiamo recuperarli il prima possibile. Ad ogni modo ho visto che i ragazzi han voglia di fare e questo è l’importante. Il calcio è sacrificio e fatica, senza non vai da nessuna parte".

Mister Fabiani, dopo pochissimi giorni di allenamento, ha di fronte già una sfida importante: il doppio scontro con il Fiorentino. “Giochiamo domenica in campionato e mercoledì sera in coppa dove in palio c’è il passaggio del turno. Sarà doppiamente importante partire col piede giusto. Anche perché vincere aiuta a vincere”.

Ma il tecnico guarda già avanti: “Sono qui perché vorrei fare un progetto di qualche anno. Sicuramente c’è tanto da lavorare ma sono un tipo ambizioso e gioco per vincere. Per quest’anno voglio arrivare ai playoff”.