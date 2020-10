Una scritta con trecento brandine per salutare il Giro d'Italia a Misano

Attualità

| 14:52 - 13 Ottobre 2020

La scritta formata dalle brandine allo stadio di Misano.

Trecento brandine per salutare il Giro d’Italia. In collaborazione con la Cooperativa Bagnini e il Consorzio Servizi Spiaggia di Misano Adriatico, comporranno il saluto della città al passaggio della carovana e dei corridori con una scenografia allestita sul prato dello stadio comunale a favore delle riprese televisive. Non solo, a Misano Monte sventoleranno bandierine e i gonfaloni di VisitMisano saluteranno il passaggio dei corridori.



Le limitazioni al traffico A Misano Adriatico le frazioni interessate dal passaggio dei corridori sono quelle di Santa Monica, Misano Cella e Misano Monte. Le strade interessate: SS.16. (dal confine con Cattolica alla rotatoria con Via Del Bianco), Via Del Carro (Misano Cella rotatoria moto), Via San Giovanni, Via Saffi, Via Roma (rotatoria con via San Clemente), Via San Clemente (SP.50).



Un primo transito, dalle ore 13,10 alle ore 13,40 circa riguarderà il GiroE. Verrà interdetta la circolazione nel senso contrario di marcia dei ciclisti circa 30 minuti prima del transito e 15 minuti prima nel senso di marcia. Disposto il divieto di sosta con rimozione dalle ore 10,00 alle ore 16,00.



Il secondo transito, quello dei ciclisti professionisti, avverrà dalle 15,00 alle 16,00 circa. Anche in questo caso verrà interdetta la circolazione nel senso contrario di marcia dei ciclisti circa 40 minuti prima del transito e 20 minuti prima nel senso di marcia.



In occasione dei due passaggi sarà consentito l’attraversamento delle strade fino a pochi minuti prima del passaggio dei ciclisti.



Uscita scuole L’orario di uscita è fissato alle 11.30 per il plesso scolastico della scuola secondaria di 1° grado ‘Giovanni XXIII’.



Alle 12.10 l’uscita al plesso scolastico della scuola primaria Colombo.



Alle 12.00 prevista l’uscita delle altre scuole primarie, asilo nido, scuole d’infanzia comunali, statali e private paritarie. Sarà sospeso il servizio di refezione scolastica. Il trasporto degli alunni, a cura del Comune, sarà riorganizzato in conseguenza di questi orari.