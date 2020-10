Borgo San Giovanni: dopo la ciclabile, arrivano panchine e arredi nuovi

Attualità

Rimini

| 14:05 - 13 Ottobre 2020

Ciclabile del borgo San Giovanni di Rimini.



Questa mattina (giovedì 13 ottobre) sopralluogo di assessori e tecnici dell'amministrazione comunale nel borgo San Giovanni di Rimini, allo scopo di individuare gli arredi mancanti, panchine e rastrelliere per le bici, il tutto per delineare e programmare le imminenti modifiche finalizzate al miglioramento del decoro urbano della via XX Settembre. Nei prossimi giorni gli arredi mancanti saranno installati dal personale di Anthea. In questo modo si completerà la prima fase del progetto di riqualificazione del borgo San Giovanni, che ha avuto come fulcro la realizzazione di una nuova ciclabile sul lato mare della strada.



«Un progetto, in realtà, che fa parte di un’azione più ampia, che prevede un intervento organico che interesserà anche i marciapiedi lato monte e lato mare», spiega l'assessore Roberta Frisoni. Oltre alle opere già fatte e a quelle previste nelle prossime settimane, il progetto definitivo prevede infatti - a patire dall’inizio del prossimo anno - una seconda fase di interventi con il rifacimento dei marciapiedi e il riposizionamento di tutti gli elementi di arredo e decoro urbano: un progetto finanziato con le risorse messe a disposizione dalla Regione.



«A breve si darà poi completamento al progetto con interventi volti a migliorare la qualità dei percorsi pedonali, dei marciapiedi e del verde», chiosa l'assessore Roberta Frisoni.