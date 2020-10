FOTO Rimini si prepara all'arrivo della carovana del giro d'Italia

Attualità

Rimini

| 13:48 - 13 Ottobre 2020

Foto Riccardo Gallini.

Rimini sempre più ‘rosa’. Proseguono gli allestimenti della città in vista dell’arrivo del Giro d’Italia. Da questa mattina (martedì 13 ottobre) fra i bagni 56 e 59 è stata completata una grande scritta ‘Rimini’ fatta con gli ombrelloni, a cura di Piacere Spiaggia Rimini. Sul ponte galleggiante parallelo al ponte di Tiberio è stata montata la scritta ‘RIMINI❤BIKE’, mentre sono tanti gli amanti delle due ruote che scelgono l’installazione della grande bici simbolo del Giro d'Italia, in piazzale Fellini, per farsi un selfie. Anche i monumenti si accenderanno di rosa: a partire da questa sera Castel Sismondo, la fontana dei Quattro Cavalli e le nuove rotonde saranno illuminate di rosa per tenere alta l’attesa sull’arrivo del Giro.