Rimini: trova lavoro, ma continua a prendere il reddito di cittadinanza. Denunciato

Cronaca

Rimini

| 13:40 - 13 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Altre due persone residenti in Provincia di Rimini denunciate in quanto usufruivano illegittimamente del reddito di cittadinanza. Si tratta di un 55enne riminese che ha continuato a prendere 500 euro al mese di reddito di cittadinanza pur avendo iniziato a lavorare come dipendente, non avendo comunicato l'assunzione all'Inps; e di un 60enne di Riccione, che intascava 780 euro al mese, pur avendo le quote societarie, per 99.000 euro, di una società riccionese operante nel settore della ristorazione, attualmente non operativa. I due casi sono emersi a seguito di indagini della Guardia di Finanza. I due riminesi dovranno restituire le somme indebitamente percepite.