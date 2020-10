Riccione: un rimborso per chi ha acquistato una bici da usare per gli spostamenti di lavoro

Attualità

| 13:20 - 13 Ottobre 2020

I cittadini residenti nel Comune di Riccione, da giovedì 15 ottobre, potranno presentare domanda per ottenere l'agevolazione "Bike to work" sull'acquisto di una bicicletta. L'acquisto deve essere avvenuto dal 20 maggio 2020 in poi.



Il Comune dI Riccione ha infatti aderito al progetto "Bike to Work" pensato per la Fase 3 del Covid-19 e finanziato con fondi della Regione Emilia Romagna. "Bike to work" è un progetto diverso dal "bonus bici" governativo e segue i criteri stabilitati a livello regionale. Tutte le specifiche per presentare la domanda per il Bike to work sono elencate nella determina pubblicata sul sito del Comune di Riccione alla voce Albo Pretorio.



«Il Comune di Riccione ha avuto la possibilità di aderire al progetto regionale Bike to work perché già Comune aderente al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) - commenta l'assessore all'Ambiente, Lea Ermeti -. In provincia solo Riccione ha già attivato il progetto Bike to work ricevendo un finanziamento di 21 mila euro che la Regione stanzia con la finalità di incentivare la mobilità lenta ed ecologica. Questo finanziamento poteva essere destinato a vari progetti, ma la scelta dell'Amministrazione è stata quella di aiutare concretamente i cittadini nell'acquisto una bici».