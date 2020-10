Giro d'Italia a Rimini e Provincia: ecco le modifiche al trasporto pubblico locale

Attualità

Rimini

| 12:50 - 13 Ottobre 2020

Autobus a Rimini.

Il Giro d’Italia che arriverà a Rimini nella giornata di domani (mercoledì 14 ottobre) e transiterà nell’entroterra riminese nella giornata di dopodomani (giovedì 15 ottobre), provocherà modifiche temporanea alla viabilità che avranno inevitabili ripercussioni sul trasporto pubblico locale.



Nella giornata di domani la Carovana Rosa passerà per Misano intorno alle 15, per poi transitare a Coriano e Santarcangelo, fino ad approdare a Rimini alle 16.20 circa per l’arrivo di tappa. Alcune corse, in determinate fasce orarie, non verranno eseguite, mentre altre linee subiranno temporanee deviazioni.



Le modifiche al servizio si concentreranno prevalentemente dalle 12:00 alle 17:00. E’ possibile che si possano verificare dei ritardi, in particolar modo sulle linee 124 e 160.



Giovedì, quando nella tappa Cesenatico – Cesenatico saranno interessati alcuni comuni dell’entroterra riminese serviti da Start Romagna, sulla linea 162 che collega Novafeltria e Sant’Agata Feltria il servizio sarà sospeso dalle 12:30 alle 15:00. Il capolinea delle linee 160, 161, 162 e 165 sarà inoltre spostato temporaneamente in Piazzale Kennedy dalle 7:30 alle 16:30.



Start Romagna invita la clientela a consultare il sito di Start Romagna nella pagina dedicata per verificare le modifiche alle linee interessate. Sempre domani, in occasione della Festività di San Gaudenzio Patrono di Rimini, non saranno eseguite le corse scolastiche contrassegnate in orario da apposita nota.



Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio clienti Info Start 199.11.55.77, inviare un messaggio al numero WhatsApp 331.65.66.555 o al Canale Telegram Startromagna Rimini e consultare i profili social dell’azienda.