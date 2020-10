Maltempo in arrivo sul riminese: insidia pioggia sulla tappa del Giro d'Italia del 15 ottobre

Attualità

Rimini

| 12:26 - 13 Ottobre 2020

Grafica Centro Meteo Emilia Romagna.

Oggi (martedì 13 ottobre) tempo soleggiato sul riminese, ma già da domani (mercoledì 14 ottobre) è atteso un peggioramento, dalle ore tardo pomeridiane, con il clou delle precipitazioni atteso tra la serata e la notte. Analizziamo questo peggioramento in arrivo con Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna.



Federico, è in arrivo una nuova perturbazione. Quali sono gli ultimi aggiornamenti?

Esattamente, la stabilità odierna è destinata a durare poco. Difatti, l'azione della circolazione depressionaria sul bacino del Mediterraneo, farà sentire i suoi effetti nei prossimi giorni. Nel corso della giornata di Mercoledì 14 ottobre, Patrono peraltro della nostra Rimini, flussi instabili favoriranno un incremento della nuvolosità e un aumento dell'instabilità, specialmente tra pomeriggio e sera. Nelle ore serali e notturne risaliranno piogge da Sud che si estenderanno a gran parte del nostro settore.



L'arrivo del Giro d'Italia sarà condizionato dal maltempo?

Non più di tanto in realtà. Difatti sarà possibile solo qualche piovasco, la fase più instabile dovrebbe giungere nelle ore serali. Andrà probabilmente peggio Giovedì, quando le precipitazioni saranno maggiormente diffuse, specie nella prima parte di giornata.



Quale sarà la situazione dal punto di vista di vento e mare?

Qui desidero porre l'attenzione, proprio perché l'azione della perturbazione favorirà un rinforzo della ventilazione. Essa si disporrà dai quadranti meridionali, con rinforzi di Scirocco a partire dalla tarda sera di Mercoledì. Il moto ondoso andrà aumentando, ci attendiamo mare fino a mosso sotto costa e molto mosso al largo. Il coefficiente di marea sarà molto alto, pertanto potrebbero anche esserci locali criticità a livello costiero, soprattutto nei punti dove ancora non fossero completate le difese per gli stabilimenti balneari.



Prosegue quindi un Ottobre in piena veste autunnale, quali sono i dati raccolti fino ad ora?

Per ora abbiamo valori di temperature attorno alla media della prima decade e siamo, come precipitazioni attese, già a un buon punto, con 55 mm accumulati fino ad ora a fronte di una media di circa 80 mm. E con la situazione prevista per i prossimi giorni, ci avvicineremo ancora, tenuto conto che l'instabilità lascerà i nostri settori solo nel corso della giornata di Venerdì.



