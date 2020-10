Venerdì 16 ottobre il teologo Vito Mancuso parlerà di virtù a Misano Adriatico

Eventi

Misano Adriatico

| 12:03 - 13 Ottobre 2020

Vito Mancuso.

Il termine "virtù" potrebbe suonare arcaico, a tratti superato, una parola che suona inattuale ma che ha tradizione invidiabile nel campo del pensiero, sia filosofico sia pedagogico sia teologico. Il contributo di Vito Mancuso nella rassegna filosofica "Biblioteca illuminata" di Misano Adriatico si concentrerà anzitutto sull'illustrazione della grande tradizione occidentale spiegando il concetto di virtù mediante le tre virtù teologali (fede, speranza, amore) e le quattro virtù cardinali (saggezza, giustizia, coraggio, temperanza), e poi offrirà un’interpretazione dell’attualità del concetto di virtù per i nostri giorni sottolineando soprattutto le virtù cardinali, che nella loro elencazione risalgono a Platone, e in particolare della virtù oggi forse più necessaria che è la saggezza. L'appuntamento, per chi è riuscito ad assicurarsi un posto, è al cinema Teatro Astra alle 21. Per chi non riuscirà a entrare potrà provare ad ascoltare la conferenza da fuori (se bel tempo) oppure seguire il tutto comodamente da casa via diretta Youtube.