A Riccione Terme parte il training educativo personalizzato di Fabrizio Serafini

| 11:04 - 13 Ottobre 2020

Il nuovo servizio TEP di Fabrizio Serafini.

Da sempre Riccione Terme promuove e sostiene lo sviluppo e la diffusione della cultura del benessere e della prevenzione. Ecco il motivo per cui il centro termale riccionese, in collaborazione con il mental trainer Fabrizio Serafini, presenta ulteriori e nuovi percorsi per prendersi cura di sé totalmente, corpo e mente. Partirà una serie di nuovi programmi di Training educativo personalizzato (Tep), one to one oppure training in mini gruppi, che consentono un rapporto diretto con il personal trainer che corregge i movimenti, motiva la persona, la stimola all’attività mentale e fisica corretta e la aiuta a raggiungere gli obiettivi condivisi. Giovedì 15 ottobre alle 9.30, l’occasione per conoscere e provare questa tecnica. È sufficiente iscriversi tramite email all’indirizzo: info@riccioneterme.it La partecipazione all’evento è gratuita. L’occorrente per l’incontro è una tuta calda, calze pesanti e un grande asciugamano. Info: riccioneterme.it – info@riccioneterme.it