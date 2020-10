The Italian Warrior: arriva al cinema l’atteso film sul pugile riminese Luca Bergers

Eventi

Rimini

| 10:48 - 13 Ottobre 2020

Luca Bergers, Ivan Polverini ed Enrico Sartini.

Venerdì 16 ottobre alle ore 20.30 presso il Cinema Giometti Multiplex “Le Befane” di Rimini, si terrà la prima nazionale del film The Italian Warrior. Il lungometraggio, prodotto e distribuito da A&P Group e patrocinato dal Comune di Rimini, è stato girato interamente in riviera. Nessuna finzione. Nessun copione. Nessuna sceneggiatura. Il docufilm diretto dal regista Joseph Nenci ritrae una fotografia reale, cruda, istantanea, senza filtri, della dura vita di un noto pugile professionista riminese.



“Per realizzare questo progetto ho dovuto “dimenticare” di fare il regista. Non ci sono stati “ciak”, non ci sono state scene ripetute, non ci sono stati scarti di girato. Tutto il film è realmente la copia carbone di ciò che accade ogni giorno nella vita del protagonista. Guardare The Italian Warrior è un po’ come spiare dallo spioncino della porta, lasciando immutata la sacralità del vissuto” racconta il regista Nenci. Apprezzato dalla critica di settore e reduce dall’importante riconoscimento quale “miglior storia vera” all’OverTime film festival, il film racconta la vita di Luca Bergers, primo e unico pugile professionista italiano (al momento della produzione della pellicola) ad avere avuto accesso al circuito più ambito e pericoloso al mondo di boxe a mani nude: il BKB in Inghilterra.



Alla serata-evento organizzata da Giometti Cinema in collaborazione con Trasmetto.it, Dynamico, saranno presenti il protagonista del film, Luca Bergers, il regista Joseph Nenci, il Cast e la Troupe di produzione, la Squadra dei BiancoRossi di Rimini del Calcio Storico Romano “Harpastum” e i Legionari della Legio VI Ferrata con i costumi dell’epoca romana. Sarà presente anche il noto rapper D-Art che ha firmato la colonna sonora originale del film, in collaborazione con Mr. Trinky. Prima della proiezione del film, sarà proiettato il nuovo spot di Bio Hair Riccione, che porta la firma del regista Nenci.

Prenotazioni on line al seguente link.