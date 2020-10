Baseball, Erba Vita Junior Rimini in A2, cerimonia di premiazione al Galli di Rimini

Sport

Rimini

| 09:00 - 13 Ottobre 2020

La squadra all'esterno del Galli.



Lunedì alle 15.30 nel foyer del prestigioso teatro Galli di Rimini le autorità comunali hanno premiato l’Erba Vita Junior Rimini, promosso in serie A2. La premiazione a porte chiuse per ovvi motivi anti-contagio ha celebrato la stagione 2020 che ha portato alla storica promozione. Per il Comune erano presenti il sindaco Andrea Gnassi e l’assessore allo sport Gian Luca Brasini, accompagnati dall’amministratore delegato di Anthea, ex grande giocatore dei Pirati, Andrea Succi mentre per lo Junior Rimini erano presenti il presidente Francesco Zucconi, il vice Tiziano Pellegrini e i consiglieri Enrico Bonemei, Massimiliano Gabrielli e Mauro Ruggeri, accompagnati dal main sponsor, Alessia Valducci, Ad di Valpharma e di Erba Vita Group. Ovviamente presente l’intera squadra dello Junior Rimini e lo staff tecnico al completo: il manager Gilberto Zucconi, ed i coach Daniele Del Bianco, Andrea Evangelisti, Giampiero Tognacci e Gastone Zucconi.



Le autorità cittadine si sono complimentate con tutto lo Junior Rimini per il risultato ottenuto ed attestato il lustro che tale promozione ha portato e porterà alla città di Rimini; hanno inoltre ricordato il Rimini baseball del grande Rino Zangheri che, come nessun altro sport nella provincia di Rimini, ha lasciato in dote ben 13 scudetti e 3 coppe dei campioni. Il presidente Zucconi Francesco ha ringraziato il consiglio direttivo per l’impegno profuso, gli allenatori per le grandi capacità dimostrate, i giocatori per l’eccezionale risultato conseguito, la sig.ra Valducci per la vicinanza alla società ed alla squadra e le Autorità per la stima ed il supporto avuto in questa stagione. Ha, infine, dichiarato che, se nel presente, questa meravigliosa, quanto entusiasmante, promozione in serie A2 è frutto del grande sforzo compiuto dallo Junior Rimini, nel tentativo di riportare il baseball riminese nell’Olimpo del baseball, il futuro appartiene, per scelta condivisa e convinta, a tutte le società riminesi e della provincia di Rimini, perché solamente, tutti insieme, nei prossimi anni, potremo garantire un grande baseball a Rimini ed ai riminesi.



Prima del congedo è stato consegnato dalle autorità presenti un gadget ad ogni componente della squadra mentre il Sindaco ha fatto omaggio allo Junior Rimini di una splendida targa commemorativa dello scudetto vinto. Lo Junior Rimini ha contraccambiato, omaggiando il sindaco, l’assessore l'Ad di Anthea con la consegna di una casacca ufficiale 2020, un cappellino dei Pirati, una sciarpa con il logo dei Pirati e alcune palline autografate dai giocatori presenti. A conclusione di una splendida premiazione, a coronamento di una memorabile, quanto storica promozione in serie A2, il Sindaco Andrea Gnassi, in una Piazza Cavour ormai deserta per la pioggia, ha fatto qualche lancio, con la pallina autografata, con Andrea Succi, ex grande giocatore del Rimini Baseball del compianto Rino Zangheri.