Comitato no 5G continua il tour in Romagna: tappa a Morciano

Eventi

Morciano di Romagna

| 08:55 - 13 Ottobre 2020

Il comitato Tecnologie sostenibili "Stop5G Romagna" continua il suo percorso informativo sui rischi delle nuove tecnologie in tutta la Romagna facendo tappa a Morciano di Romagna. Mercoledì 14 ottobre alle 20.30 alla pasticceria Garden si svolgerà la conferenza con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il comitato civico No Antenna Morciano e avrà come relatori il professore Fausto Bersani Greggio, fisico ed esperto nonché consulente Federconsumatori di Rimini, e la dottoressa Elisabetta Saviotti, psicologa e presidente del Cominato tecnologie sostenibili. I comitati si aspettano una buona partecipazione di cittadini e auspica anche quella della amministrazione comunale.