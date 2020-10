Nuovo Dpcm: locali chiusi dalle 24, palestre aperte, feste in casa al massimo per sei persone

Attualità

Rimini

| 07:39 - 13 Ottobre 2020

Giuseppe Conte (foto Ansa).

La maggioranza al govenrno ha trovato l'accordo attorno al nuovo Dpcm che è stato firmato lunedì sera dal premier Giuseppe Conte e dal ministro della Salute Roberto Speranza. Uno dei punti più controversi riguarda le feste private. Il governo vieta quelle nei locali aperti al pubblico ma rivolge anche una forte raccomandazione per quelle nelle case private: se non si è conviventi non dovrebbero parteciparvi più di sei persone. Anche perché circa il 77% dei contagi avvengono in ambito familiare. Un nodo che potrebbe essere sciolto nelle prossime ore dopo la riunione tra il premier e i capi delegazione della maggioranza.



Per quanto riguarda matrimoni, comunioni, cresime e funerali restano in vigore le regole dei protocolli già approvati per chiese e comuni ma viene messo un limite massimo di 30 persone per gli eventuali ricevimenti successivi.



Stop alle gite scolastiche: saranno vietate, finché la situazione non migliorerà, gite scolastiche, attività didattiche fuori sede e gemellaggi. Il nodo dei trasporti "esiste", mentre i tecnici ribadiscono la loro richiesta, si torni al 50% della capienza. Intanto a Rimini c'è la rassicurazione sul rispetto della capienza massima e sembra da escludersi un ritorno alla Dad, almeno in questa prima fase di ripresa della scuola.



Stretta sulla movida: per evitare assembramenti di giovani. Alle 21 scatterà dunque il divieto di sosta davanti a quei locali che non offrono posti a sedere mentre ristoranti, pub e locali che offrono servizio al tavolo dovranno chiudere a mezzanotte.



Addio alle partite di calcetto e basket tra amici. Confermato lo stop agli sport amatoriali di contatto. Significa niente più partire tra amici che non siano regolamentate. Il Dpcm salva infatti gli sport a livello dilettantistico: potranno cioè continuare a svolgere le attività tutte quelle società che abbiano adottato protocolli per limitare i contagi. Il Dpcm interviene poi sulle regole per gli eventi sportivi. Non cambia nulla per gli stadi - dunque alle partite potranno continuare ad assistere non più di mille persone, anche per i campi di serie A - mentre la capienza dei palazzetti viene portata al 15%, anche se non si potrà andare oltre i mille spettatori. Salta dunque il limite delle 200 persone al chiuso.



Limite che invece resta per cinema, teatri e sale da concerto, come restano i mille spettatori all'aperto. In un primo momento si era parlato di un taglio per questi settori, ma è stato il ministro della Cultura Dario Franceschini dopo i numerosi appelli del mondo dello spettacolo, a fugare i dubbi. "Non esiste il rischio. Saranno confermati questi limiti con la conferma della possibilità delle regioni di derogare.



Il governo interviene anche sullo smart working, per potenziarlo e portarlo nella pubblica amministrazione dall'attuale 50% al 60-70%, con un invito ad un rafforzamento anche nelle aziende private. Incentivo, quest'ultimo chiesto anche dall'Anci per decongestionare i trasporti.



Sia Conte sia Speranza hanno escluso l'ipotesi di "lockdown nazionale" ma "se la curva dovesse continuare a salire si potrebbe pensare a dei lockdown circoscritti".