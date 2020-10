Coronavirus nelle scuole di Rimini, 4 nuovi positivi in tre scuole medie e un istituto superiore

Attualità

Rimini

| 18:04 - 12 Ottobre 2020

A seguito di attività di controllo da parte dell'Igiene pubblica di Rimini, sono emerse positività a Covid 19 in quattro nuove scuole della provincia di Rimini: tre scuole medie ed un istituto di scuola superiore. Le positività sono emerse in tre allievi ed un insegnante. Il servizio ha effettuato gli appositi controlli verificando un sostanziale rispetto dei protocolli finalizzati a contrastare il diffondersi dell'infezione nei vari istituti. Conseguentemente non sono sate attivate misure di isolamento domiciliare, ma è stata offerta l'esecuzione del tampone, a scopo prevalentemente conoscitivo, ai membri delle classi frequentate da coloro che hanno presentato le positività, e al relativo personale.