Coronavirus, +337 nuovi casi in Emilia-Romagna con solo 6660 tamponi, a Rimini +34

| 17:33 - 12 Ottobre 2020



Nel fine settimana il numero di tamponi refertati solitamente diminuisce, ma purtroppo quello dei casi rilevati no. Ecco perché se sono stati analizzati i risultati di solo 6660 test molecolari (rispetto ai numeri toccati nel corso della settimana scorsa), il numero dei nuovi affetti da coronavirus 2 è importante: +337 casi in regione, +34 in provincia di Rimini. Circa la metà come spesso accade (143 per l'esattezza) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, mentre 150 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 11 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero. Oggi l’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,5 anni. Sui 132 asintomatici 70 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 22 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 9 con i test pre ricovero. Per 31 casi è in corso la verifica sul motivo del tampone.



Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano in quelle di Bologna (68), Modena (56), Piacenza (44), Rimini (34), a Forlì (33), Reggio Emilia (25), Parma (25), a Cesena (22), Ferrara (15) e Ravenna (11). A Rimini e provincia si registrano 34 nuovi casi di cui 9 asintomatici. Nel dettaglio 25 sono stati individuati perché contatti con casi noti, di cui 20 in ambito familiare (2 dei quali con una persona rientrata dall’Albania) e 5 in contesto lavorativo o amicale; 5 casi sono pazienti sintomatici, sporadici; 4 rintracciati con lo screening pre ricovero. I malati effettivi salgono ora a 6673. C'è stato purtroppo anche un nuovo decesso in provincia di Bologna. Il numero totale sale dunque a 4496. Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 6364 (+292 rispetto a ieri), oltre il 95% dei casi attivi. Sono 25 i pazienti in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri)e 284 (+30) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. Ci sono stati anche 12 nuovi guariti.