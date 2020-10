Mercoledì è san Gaudenzo: ecco tutte le iniziative della diocesi di Rimini

Eventi

Rimini

| 16:57 - 12 Ottobre 2020

Sala san Gaudenzo nella curia vescovile di Rimini.



Mercoledì 14 ottobre a Rimini si celebra il patrono della città e della diocesi, San Gaudenzo, una ricorrenza che segna l’inizio ufficiale del nuovo anno pastorale, ed è anche l’occasione in cui la chiesa riminese rinnova l’espressione del suo affetto al vescovo Francesco Lambiasi. Per celebrare al meglio questo appuntamento annuale, la diocesi ha organizzato una serie di iniziative che comprendono incontri con le autorità, concelebrazione eucaristica, concerto sinfonico. Il patrono verrà anche ricordato con la messa alle 10.30 presso la parrocchia di San Gaudenzo.



Per cominciare, martedì 13 ottobre alle 18 in sala San Gaudenzo all'interno della curia è previsto il tradizionale incontro del vescovo con le autorità civili e militari cittadine. Il vescovo Francesco pronuncerà un discorso sulla e per la città. In basilica cattedrale alle 19 si svolgerà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo. Ai fedeli partecipanti è concesso il dono dell’Indulgenza plenaria alle condizioni consuete. Sarà anche il momento in cui viene presentata la lettera pastorale del vescovo "Sperare si può. Per un cammino di fede con gli adulti". Mercoledì 14 ottobre invece il vescovo celebrerà alle 10.30 la messa nella parrocchia riminese intitolata proprio al patrono, nel Borgo Sant’Andrea