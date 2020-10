FOTO Tanti visitatori a CiocoPaese, la manifestazione che fa venire l'aquilina a grandi e piccoli

Attualità

Riccione

| 15:59 - 12 Ottobre 2020

sindaco Renata Tosi, gli assessori Elena Raffaelli e Luigi Santi. Nelle foto con Vilma Volpetti.

È stata una grande festa per tutta la città e i visitatori di ogni età l'edizione numero 15 di "CiocoPaese”, la manifestazione dedicata al dolce che piace - quasi - a tutti a Riccione paese. La manifestazione più golosa dell'anno si è svolta nel rispetto massimo dei protocolli Covid e con un buon successo di pubblico.



"Circa 30 gli stand gastronomici dedicati al cioccolato - conferma Vilma Volpetti, presidente del comitato Riccione Paese - con tanti prodotti di qualità. Quest'anno ci siamo impegnati ancora di più nell'organizzazione, ad esempio abbiamo avuto l'accortezza di posizionarle gli stand in maniera distanziata in modo da evitare concentrazioni di persone e devo dire che il servizio di sicurezza è stato molto efficiente". La manifestazione si è svolta su Corso Fratelli Cervi, piazza Parri, dove c'è stato un momento dedicato ai giochi per grandi e piccini, in piazza Matteotti dedicato ai giochi dell'antica tradizione, viale Diaz e nei giardini di fianco alla Biblioteca comunale. Negozi tutti aperti per una kermesse che ha anche al pomeriggio in piazzetta Parri lo show cooking a cura della Pasticceria Tommasini di Riccione. Tante poi le creazioni al cioccolato dedicate alle prossime feste.