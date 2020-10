Nuovi lavori in vista per migliorare gli accessi delle scuole di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:33 - 12 Ottobre 2020

Nuovi lavori in vista per migliorare gli accessi ad alcune scuole di Santarcangelo. Dopo aver portato a termine gli interventi necessari per assicurare il ritorno in classe degli alunni, anche in relazione alle misure di prevenzione a contrasto della diffusione del Coronavirus, l’Amministrazione comunale ha previsto un’altra serie di interventi per migliorare gli ingressi e i camminamenti di tre scuole: l’elementare Ricci e la materna Giardino incantato a San Vito e le scuole dell’infanzia Margherita e Flora nel Capoluogo.



Un nuovo camminamento pedonale collegherà il marciapiede perimetrale del plesso con il passo carrabile posto sul parcheggio a fianco della palestra. Il nuovo percorso sostituirà quello realizzato sulla via Vecchia Emilia prima dell’inizio del nuovo anno scolastico quale ulteriore accesso, dal momento che pone problemi di gestione. Un ulteriore nuovo camminamento, parallelo a quello esistente adiacente a via San Vito, permetterà di separare gli accessi delle due classi della scuola per l’infanzia, che potranno accedere alla propria aula senza dover interferire con gli alunni dell’altra classe. Questi due nuovi camminamenti sono stati inseriti all’interno del progetto dell’aula all’aperto. Infine, un intervento di sistemazione sul corsello pedonale esistente risolverà il problema degli avvallamenti che determinano il formarsi di pozzanghere.



Un nuovo camminamento di circa 40 metri di lunghezza, parallelo e adiacente al corsello carrabile esistente, verrà realizzato con il posizionamento di grigliato erboso intasato con ghiaino. Il vialetto servirà per collegare il marciapiede perimetrale della scuola – recentemente dotato di un apposito nastro antiscivolo – con il passo carraio che fungerà da ulteriore accesso alla scuola.



Anche la scuola dell’infanzia Flora verrà dotata di un nuovo accesso pedonale. Il nuovo percorso verrà posto a circa metà del camminamento pedonale, esterno al plesso, che oggi collega i due parcheggi posti sui due lati del giardino della scuola. Oltre alla realizzazione del nuovo cancello pedonale, anche in questo caso i circa dieci metri di vialetto saranno realizzati mediante la posa di grigliato erboso riempito con ghiaino.