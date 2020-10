FOTO Riccione, al via i lavori di asfaltatura su viale Arimondi

Attualità

Riccione

| 15:32 - 12 Ottobre 2020

Non si fermano i lavori di asfaltatura a Riccione così come programmati dall'amministrazione comunale. "Siamo consapevoli che rendere sempre più adeguata la viabilità, a cominciare dalle asfaltature - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -, è un'esigenza molto sentita per la nostra comunità. Il nostro impegno è costante e soprattutto rispetta la tabella di marcia che ci siamo dati. Tra la scorsa settimana e l'inizio di questa, ultimeremo un altro importante lavoro per la riqualificazione di Riccione Paese". Sono stati completati mercoledì scorso infatti i lavori di asfaltatura di corso Fratelli Cervi, nel tratto tra la rotonda dell'ospedale e la Statale. Lavori questi che di fatto ne completano la riqualificazione seguita al posizionamento delle nuove fioriere, in primavera. Oggi inoltre sono iniziati i lavori per i nuovi asfalti di viale Arimondi che si concluderanno in un paio di giorni. Si è partiti oggi con la fresatura e domani si stenderà il nuovo asfalto.