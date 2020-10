Un gesto di solidarietà nel nome di Stella a favore dell’associazione Progetto Condivisione

Attualità

Rimini

| 13:56 - 12 Ottobre 2020

Maria Stella Lodovichetti.

Saranno destinati all’associazione Progetto Condivisione di Savignano sul Rubicone, di cui era amministratrice, gli oltre 1500 euro raccolti in pochi giorni dai dipendenti del Comune di Rimini in memoria di Maria Stella Lodovichetti, scomparsa prematuramente all’inizio di settembre a causa di una malattia contro cui ha lottato fino all’ultimo giorno con forza e coraggio. Il contributo versato dai colleghi in sua memoria, ha lo scopo di aiutare l’associazione a proseguire le attività benefiche e di volontariato a sostenere le persone in difficoltà e le iniziative di cooperatore interculturale. Funzionaria del Comune, Maria Stella era assai conosciuta in città ed ha costituito una colonna portante dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e del Piano Strategico. La grande generosità che ha caratterizzato la sua vita l’ha resa molto amata sia a Rimini che a Savignano, dove viveva e dove centinaia di persone hanno partecipato alla veglia in sua memoria e al funerale.