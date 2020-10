Rimini ricorda i suoi caduti sul lavoro in occasione della giornata nazionale

Attualità

Rimini

| 13:54 - 12 Ottobre 2020

La celebrazione della giornata nazionale delle vittime di incidenti sul lavoro.

Domenica in tutta Italia si è celebrata la giornata nazionale delle morti sui luoghi di lavoro. Così l'assessore del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad e il viceprefetto vicario Maria Antonietta Gregori, insieme ai rappresentanti dell'associazione nazionale Mutilati e invalidi sul Lavoro della locale sezione, hanno deposto una corona d'alloro alla lapide per i caduti sul lavoro nel porticato del palazzo dell’Arengo. Una celebrazione svoltasi davanti alla lapide posta nel maggio 1999 in memoria dei caduti sul lavoro dal Comune di Rimini e dalla sezione provinciale Anmil. La giornata è promossa, in tutt’Italia, dall’Anmil sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica e con il patrocinio della Rai radiotelevisione italiana.