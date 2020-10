A Riccione si alza la duna invernale, lavori alla zona uno del lungomare cittadino

Attualità

Riccione

| 13:49 - 12 Ottobre 2020

Puntuali al passo delle previsioni meteo e dell'inizio della stagione delle mareggiate, questa mattina sulla spiaggia di Riccione sono iniziati i lavori per innalzare la duna di sabbia che corre lungo quattro chilometri lungo il litorale della Perla Verde a protezione della spiaggia e dell'abitato. Da sempre, la duna invernale, alta tra i due e i tre metri a seconda delle zone, è stata innalzata a Riccione con un duplice scopo: quello di proteggere la città e l'abitato dall'ingressione marina in caso di burrasca e tutelare la sabbia che poi servirà per il ripascimento dell'arenile in primavera. Questa mattina i lavori di costituzione della duna sono iniziati dalla zona numero 1. Dalla 1 fino alla zona 48, oltre che nelle spiagge libere di piazzale San Martino e piazzale Roma, sono lavori eseguiti dal Comune di Riccione, coordinati dal servizio Demanio. Dalla 49 fino al porto e dalla 90 fino a piazzale Azzarita sono invece lavori a carico della coop Bagnini. In settimana dalla zona 1 fino alla ex colonia Enel arriveranno per calibrare la duna invernale 6 mila mq di sabbia forniti dalla Regione Emilia Romagna.



"L'innalzamento della duna invernale è una delle modalità più pratiche e meno costose che abbiamo per proteggere il litorale - spiega l'assessore al Demanio Andrea Dionigi Palazzi -. La duna serve principalmente a proteggere la città delle mareggiate, infatti alcune località che negli anni non hanno provveduto ad innalzata, hanno avuto problemi fino nel centro abitato in caso di burrasca. La duna oltre a proteggere la città ci garantisce la conservazione di un bene indispensabile per la nostra costa esposta all'erosione marina, la sabbia".