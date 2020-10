FOTO Settanta volontari e sessanta sacchi zeppi di spazzatura: Puliamo il mondo da record

Attualità

Verucchio

| 13:16 - 12 Ottobre 2020

Il gruppo di ecovolontari per il sabato di Puliamo il mondo.

Grande risposta all’appuntamento fine settimanale con "Puliamo il mondo", che si è svolto sabato a Verucchio: grazie alla partecipazione di oltre 70 partecipanti è stato possibile riempire ben 60 sacchi di rifiuti nella raccolta fra vie e parchi della città. La ricognizione ha permesso di raccogliere addirittura un condizionatore abbandonato in una siepe. Il lodevole “bottino” messo insieme dagli ecovolontari che hanno risposto alla chiamata del Comune e di Legambiente Valmarecchia ha raggiunto un triplice obiettivo: sensibilizzare al rispetto dell'ambiente, agire contro i cambiamenti climatici e cambiare le proprie abitudini personali.



Ai partecipanti sono stati consegnati 50 kit "Sfuso è meglio" come segno di riconoscenza per l'adesione all'iniziativa. Man forte è stata data anche da una decina di volontari di Legambiente Rimini, giunti in bicicletta, che hanno contribuito a raccogliere centinaia di mozziconi di sigarette. Si è presentato ai cittadini il nuovo gruppo Civivo Ambiente nato per occuparsi di verde, piantumazioni, cura di giardini e aiuole: chi vuole unirsi ci contatti in municipio. «C’erano anche diversi bambini, alunni del territorio, è stata una bellissima giornata», sottolinea l'assessora all'ambiente Sabrina Cenni. «Ringraziamo tutti per la grande risposta e chiediamo a chiunque ami il verde della propria città e ha nelle sue corde la cura del mondo che ci circonda di unirsi al nuovo CiViVo chiamando lo 0541 673960».