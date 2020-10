Vacanza a Riccione in treno: le richieste agli hotel aumentate rispetto al 2019

Attualità

Panoramica di Riccione.

Federalberghi Riccione ha realizzato tramite l’Osservatorio Turistico L.Montanari un’analisi dei dati della stagione e un sondaggio per valutare i risultati della promozione Riccione in Treno 2020. La promozione si è basata sulla formula collaudata del rimborso del viaggio in treno da parte degli albergatori della Perla Verde, abbinato all'esenzione della tassa di soggiorno concessa dal Comune di Riccione. Oltre alla formula del rimborso del biglietto del treno su un soggiorno di 7 o 14 notti, quest'anno è stata introdotta anche l’offerta "weekend lungo" 3 notti, che prevede il rimborso del treno oltre all’esenzione della tassa di soggiorno.



Nonostante le difficoltà della stagione estiva 2020, segnata dall'emergenza sanitaria, i dati raccolti dimostrano che, nonostante tutto, i clienti che hanno scelto l’offerta del viaggio rimborsato, sono stati gli stessi dell’anno precedente. Nei numeri infatti nonostante qualche hotel del gruppo abbia registrato una flessione, la maggioranza degli alberghi aderenti ha addirittura segnalato un numero di arrivi migliore di sempre.



I risultati confermano l’ottima scelta da parte di Federalberghi Riccione, Comune di Riccione e Trenitalia di aver investito nella promozione Riccione in Treno e di aver mantenuto tutte le fermate dell’alta velocità a Riccione, anche in quest’anno particolare.



Le richieste agli hotel circa la promozione sono aumentate del 18% rispetto al 2019. Questo indica un grandissimo interesse dei turisti verso la promozione, se si considera anche il fatto che nel 2020 la data di inizio della comunicazione è partita a giugno, con 2 mesi di ritardo a causa del lockdown imposto dall'emergenza sanitaria, rispetto agli anni precedenti.



Dalla ricerca è emerso che famiglie e coppie senza figli sono i principali utilizzatori dell’offerta Riccione in Treno, con una permanenza media di 6 notti. I clienti provengono principalmente dalla Lombardia (Milano) dal Piemonte (Torino) e da Verona,