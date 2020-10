Ricoverato per sospetta polmonite e poi dimesso: muore per infezione contratta in ospedale

Attualità

La Procura di Rimini sta indagando sulla morte di un 85enne, ospite di una cara di cura nel riminese, morto per un'infezione contratta in ospedale. E' quanto appunto devono verificare i Carabinieri della sezione giudiziaria di Rimini, partendo dall'autopsia. Come riporta il Corriere Romagna in edicola oggi (lunedì 12 ottobre), il pensionato era stato ricoverato per una sospetta polmonite e in attesa di tampone è deceduto qualche giorno dopo essere stato dimesso. A denunciare l'accaduto i figli dell'anziano.