Basket C Silver, ecco la rosa dei Titans: media di 23 anni e mezzo. Roster di 14 giocatori

Sport

Repubblica San Marino

| 11:51 - 12 Ottobre 2020

La rosa dei Titans.

È stata una vera e propria ripartenza, quella dei Titans di sabato all’Atlante Shopping Center. Squadra, staff e dirigenza si sono ritrovati, alla presenza dei media, per fare il punto della situazione e buttare un’occhiata all’annata che verrà. È esattamente alla metà del percorso, la squadra di coach Porcarelli, in mezzo tra l’avvio degli allenamenti del 14 settembre e lo start del campionato del 14 novembre. Le gare interne saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook della Pallacanestro Titano. Queste le parole dei protagonisti

Presidente Marco Ciacci

“Lavorando sulla squadra questa estate abbiamo voluto dare un segnale di ripartenza. Venivamo da mesi difficili e volevamo provare a ripartire. Ritrovarci tutti insieme in attesa dell’inizio campionato è certamente una bella sensazione. È un piacere essere qui all’Atlante. Siamo molto orgogliosi di questo gruppo. Non ci resta ora che vedere un po’ di basket giocato, ne abbiamo tanta voglia”

Erika Brancolini sull’organizzazione

“Vogliamo portare più famiglie possibili a tifare per questi Titans, appena sarà possibile. I numeri del settore giovanile sono buoni, teniamo botta e poi speriamo di poter riprendere a vivere il clima partita come in passato, quando sarà consentito. Vogliamo creare un ambiente di grande passione e lo possiamo fare con i nostri tifosi. Incrociamo le dita sulla situazione generale”

Coach Simone Porcarelli

“Ringrazio il presidente Ciacci e il presidente Battistini per questo incarico: mi è stata data fiducia e ne sono riconoscente. Che squadra saremo? Un team con identità chiara. Abbiamo confermato i nostri senior Macina, Raschi e Saponi e di lì è partita la costruzione di una squadra molto giovane, con i vari under ma anche con diversi classe ’99. Abbiamo 23 anni e mezzo di media e, su un roster di 14 giocatori, ne abbiamo 8 di nazionalità sammarinese: per noi è motivo di orgoglio ed è l’esempio di un settore giovanile che funziona. La squadra è ben amalgamata, tutti i giocatori hanno caratteristiche specifiche e non ci sono doppioni. Tutti hanno una specificità ben precisa, questo è molto stimolante”

Vice all. Fernando Paccagnella

“Ringrazio Marco e Simone per la fiducia. Sono cresciuto a livello cestistico nel settore giovanile sammarinese ed essere parte della prima squadra come viceallenatore è motivo di grande orgoglio. Il gruppo è super e per me questa, oltre a essere un’esperienza di crescita, è anche una grande soddisfazione”

Davide Macina, capitano e preparatore atletico

“Non sarà un’annata facile, ma stiamo lavorando alla grande per presentarci nella giusta forma il 14 novembre. Continuiamo a lavorare forte come stiamo facendo e i risultati si vedranno. Abbiamo tantissima voglia di cominciare”

Andrea Raschi

“Mi auguro che questa possa essere una stagione normale dal punto di vista agonistico. È stato importante ripartire e speriamo che vada tutto bene dal punto di vista delle competizioni. Sono passati diversi mesi, non è stato facile ripartire ma abbiamo tempo e lo stiamo sfruttando bene. Sono molto contento che ci sia un alto tasso di “sammarinesità”, credo che potremo fare bene con tante soddisfazioni, abbiamo un ottimo margine di miglioramento”

Alberto Saponi

“La voglia di entrare in campo è tanta, ci siamo fermati in un ottimo momento l’anno scorso e vogliamo riprendere. L’entusiasmo è a mille, lo si vede in palestra: c’è tanta voglia di giocare e di stare insieme. Profilo basso e lavoriamo sodo, ma con tantissima voglia”

TITANS 2020-2021

STAFF TECNICO

Simone Porcarelli (capo all.)

Fernando Paccagnella (vice all.)

Federico Guida (2° ass.)

ROSTER

Davide Macina (cap.)

Andrea Raschi

Alberto Saponi

Christopher Dini

Francesco Palmieri

Tommaso Sorbini

Giulio Gennari

Lorenzo Liberti

Edoardo Pasolini

Giacomo Pasolini

Nicolò Foresti

Matteo Montanari

Nicolò Botteghi

Matteo Togni