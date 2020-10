Un centinaio di nuovi alberi al parco di Scacciano di Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 11:50 - 12 Ottobre 2020

Patrimonio 'verde' di Misano.

Un centinaio di nuovi alberi a Misano Adriatico per creare un polmone verde a Scacciano, al parco su via Dei Medici. Il 21 novembre, giornata dedicata agli alberi, avverrà la piantumazione della prima pianta. Dopo Scacciano, si proseguirà con altre aree.



L’assessorato e l’ufficio ambiente del Comune si sono subito attivati per ricevere le alberature rese disponibili dalla Regione Emilia-Romagna col suo piano ‘Radici per il futuro’, che ne prevede la piantumazione per 4,5 milioni, uno per ogni abitante in regione, nei prossimi quattro anni.



L’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi è intervenuto a Bobbio, tra i borghi più belli d’Italia, nell’appennino piacentino, alla simbolica piantumazione del primo dei 4,5 milioni di alberi che andranno a costituire il nuovo orizzonte verde della regione. In accordo con Geat le piante saranno ritirate nel corso del mese di novembre e l’Azienda si occuperà della manutenzione nel primo anno.