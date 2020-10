Ippica: buon risultato per la sammarinese Rebecca Rossi alla finale nazionale Sport 2020

Sport

L’amazzone Rebecca Rossi in sella a Flugel ha partecipato nei giorni 1-4 ottobre alla Finale Nazionale FISE del Progetto Sport 2020, disputatasi presso il Riviera Horses Resort di San Giovanni in Marignano, a cui hanno partecipato 800 binomi provenienti da tutta Italia.



La giovane amazzone della Federazione Ippica Sammarinese (FIS) è approdata alla finale nazionale previa qualificazione ottenuta a quella Regionale Emilia Romagna, dove ha centrato il secondo posto.



Nella finale nazionale Rebecca si è aggiudicata il 22° posto assoluto su 98 binomi partenti nella categoria Livello 1 Junior H100 con due percorsi netti nella gara di stile a fasi consecutive e nella gara a tempo.



La Federazione Ippica Sammarinese esprime grande soddisfazione per l’ottima prestazione dell’amazzone della FIS, tesserata all’Associazione ASAE Il Branco, e del suo Istruttore Graziano Guerra.