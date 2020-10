Rimini Smoke Box diventa associazione, stessa mission: stop abbandono mozziconi di sigaretta

Attualità

Rimini

| 09:24 - 12 Ottobre 2020

I ragazzi e le ragazze di Rimini Smoke Box.

“Rimini Smoke Box”, campagna di sensibilizzazione sull’abbandono dei mozziconi a terra, diventa un’Associazione di Promozione Sociale. L'annuncio è arrivato ieri (domenica 11 ottobre), in occasione del primo compleanno della campagna di sensibilizzazione. "Avevamo necessità di dare un’identità più strutturata alla nostra realtà, cercando – se possibile – di essere ancora più performanti nelle nostre attività", spiegano i ragazzi e le ragazze di Rimini Smoke Box. L'obiettivo della neonata associazione è sensibilizzare i fumatori sul non gettare a terra i mozziconi, col fine ultimo di rendere più ecosostenibile Rimini.



"Presto daremo aggiornamenti sul come diventare soci di RSB, intanto vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno preso parte all’evento e che ha visto anche la presenza dell’Assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini, Mattia Morolli, nonché tutte le persone che ci seguono ed hanno sempre creduto in noi", spiegano in una nota.