Calcio Eccellenza: un gol di Costantini per la prima vittoriosa del Tropical Coriano

Sport

Coriano

| 08:34 - 12 Ottobre 2020

Esordio vincente per il Tropical Coriano sul campo del Cotignola.



Cotignola - Tropical Coriano 0-1



COTIGNOLA: Montaguti, Leonardi, Magari, Lombardi, Merli, Orlando (57' Palladino), Babini (83' Rambelli), Paganelli, Chiarini, Serra, Tamburini (57' Fiorillo).

In panchina: Quarneti, Ponseggi, Rahimi, Zannoni, Quinté, Saabane.

Allenatore: Folli.

TROPICAL CORIANO: Pollini, Galassi, Alberighi, Stanco, Tommasini, Vitaioli, Tonini (62' Zannoni), Giunchetti (78' Borghini), Bardeggia (74' Scognamiglio), Costantini (91' Bartoli), Marconi (66' Perazzini).

In panchina: Bascucci, Crescentini, Montebelli, Ghambaoui.

Allenatore: Bucci.

ARBITRO: Benini di Forlì.

RETE: 46' Costantini.

AMMONITI: Orlando, Babini, Serra, Stanco, Alberighi, Vitaioli.

ESPULSO: 64' Galassi.



COTIGNOLA Il Tropical Coriano espugna 1-0 il campo del Cotignola. Primo tentativo dei locali, al 9', con una punizione di Serra ben deviata in tuffo da Pollini. Risponde la squadra ospite con un tiro alto di Costantini. Al 19' lo stesso Costantini viene anticipato da una pronta uscita bassa del portiere Montaguti, bravo a intervenire sul cross rasoterra di Bardeggia. Nel finale di frazione Cotignola vicino al gol: cross di Serra, Tamburini colpisce il palo di testa, Chiarini manca il tap-in vincente. A inizio ripresa su calcio d'angolo arriva il gol del Tropical con un sinistro di Costantini. Al 49' tiro a giro di Alberighi di poco alto. A metà ripresa il Tropical Coriano rimane in dieci per l'espulsione di Galassi, sanzionato due volte con il giallo. Ma la squadra di Bucci, seppure in inferiorità numerica, riesce a gestire il vantaggio, portando a casa i tre punti.