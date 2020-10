Calcio Eccellenza: rigori fatali alla Fya. Segna Filippi, sbaglia Scarponi: Alfonsine vincente (0-1)

Sport

Riccione

| 08:34 - 12 Ottobre 2020

Fya Riccione - Alfonsine 0-1



FYA RICCIONE: Passaniti, Borghini, Tamagnini P., Sparaventi (87’ Abouzziane), Deluigi, Anastasi, Galassi (64’ Pruccoli), Enchisi,Donati (45’ Maggioli), Scarponi (64’ Torsani), Andrea Tamagnini (85’ Grimaldi).

In panchina: Mancini, Moggi, Garetti, Fabbri.

Allenatore: Lorenzi.

ALFONSINE: Palermo, Rossi, D’Urbano, Dradi, Malo, Maini, Hasanaj, Simeoni (66’ Savini), Riccardo Innocenti, Federico Innocenti,Filippi (88’ Casciola).

In panchina: Cattani, Cappelo, Mariani, Mazzoli, Farina, Pasi, Sabattani.

Allenatore: Zaccaroni.

ARBITRO: Piccoli di Mestre (Assistenti Pilato di Forlì e Bellavista di Cesena).

RETI: 41’ rig. Filippi.

ESPULSI: 40’ Deluigi.

AMMONITI: 14’ Filippi, 67’ Palermo, 93’ Tamagnini P.



RICCIONE Il campionato per la Fya Riccione inizia con una sconfitta 1-0 con l'Alfonsine. Nei primi dieci minuti un tentativo impreciso per parte, con Filippi ed Enchisi. Al 35' Filippi al cross per Riccardo Innocenti, il cui colpo di testa è respinto dalla traversa. Al 40' Deluigi atterra in area Filippi: rigore ed espulsione per il centrale ex Rimini. Dal dischetto Filippi spiazza Passaniti. Nella ripresa la Fya ha la palla del pareggio al 50': Piero Tamagnini si guadagna un rigore che però Scarponi spreca, calciando alto. I riccionesi premono alla ricerca del pareggio, ma senza impensierire Palermo. Al 73' Passaniti in uscita bassa stoppa Filippi. All'83' Riccardo Innocenti di testa prolunga un cross per Malo, il sinistro è respinto dal palo. Al 90' Abouzziane calcia alle stelle su assist di Borghini.