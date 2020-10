Viserba: 60enne fermato sotto casa, aveva due panetti di hashish. Arrestato

Cronaca

Rimini

| 07:59 - 12 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Un 60enne di Rimini è stato arrestato due sere fa (sabato 10 ottobre) dalla Polizia Municipale di Rimini, dopo essere stato trovato in possesso di due etti di hashish, diviso in due panetti. L'uomo è stato fermato per un controllo stradale a Viserba, intorno alle 21. Il cane antidroga ha fiutato l'hashish, che il 60enne custodiva in una delle tasche della giacca. Con sé aveva anche 75 euro in contanti, ritenuti provento di attività di spaccio, in quanto il 60enne al momento è senza introiti economici, essendo disoccupato. Nella sua abitazione non è stata trovata altra droga, ma materiale per il confezionamento delle dosi. Oltre all'arresto con l'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio, l'uomo è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza, essendo risultato positivo al test dell'etilometro.