Basket B, Supercoppa: hurrà di Faenza nel caldo finale, Rimini ko 75-73

Sport

Faenza

| 21:20 - 11 Ottobre 2020

Nella prima partita di Supercoppa del Centenario RBR al PalaCattani (200 spettatori) è stata sconfitta dal Raggisolaris Faenza per 75-73 dopo un match molto combattuto, vibrante, che ha vissuto un finale entusiasmante A 2' 15” dalla fine con Simoncelli la squadra di Bernardi, finita anche a -11 ma sempre dentro al match, va avanti 69-70. A 1'25” Crow stoppa Rubbini lanciato a canestro dopo aver rubato palla sulla metà campo. Sulla rimessa Rimini compie fallo, Faenza va in lunetta con Ballabio: 71-70. Broglia subisce fallo a poco più di un minuto e in lunetta segna uno dei due liberi (71-71 a 1'08”). A 39” dalla fine Bedetti commette fallo su Rubbini dopo che Faenza ha conquistato il rimbalzo su triplo diTesta: Rubbini infila i due liberi 73-71 a -39”. Bernardi chiama time out. In attacco Rimini sbaglia due volte con Bedetti e Crow, Filippini prende il rimbalzo e subisce fallo (-20”): in lunetta il giocatore manfredo sbaglia il primo e infila il secondo (74-71). Rivali a – 7” tenta la tripla che non entra ma Crow segna da sotto sul rimbalzo (74-73) a -2”. Dopo il time out, rimessa di Faenza: quinto fallo di Bedetti su Rubbini che in lunetta segna il primo dei due liberi (75-73)

Il tabellino

Rekico Feanza 75

RivieraBanca Rimini 73

REKICO FAENZA: Testa 15, Anumba 10, Rubbini 15, Marabini ne, Calabrese, Ballabio 11, Ly-Lee, Filippini 18, Iattoni 8, Solaroli, Petrucci ne. All.: Serra

RIVIERABANCA RIMINI: Simoncelli 12, Mladenov, Crow 13, Moffa ne, Rivali 10, Bedetti 22, Rinaldi 7, Broglia 7, Alviti, Riva, Rossi, Ambrosin 2. All.: Bernardi

Arbitri: Ragionieri – Foschini

Parziali: 17-22; 37-41; 59-54.

Tiri da 2: FA: 18/32, RI: 17/32; Tiri da 3: FA: 9/33, RI: 9/27; Tiri liberi: FA: 12/17, RI: 12/16

Usciti per falli: Simoncelli e Bedetti