Calcio femminile: Riccione sconfitto dalla Pistoiese (4-2)

| 20:08 - 11 Ottobre 2020

C. F. Pistoiese 2016-Asd femminile Riccione 4-2



Pistoiese (Italiano (5’ Demarchi), Franchi, Pini (81’ Nigro), Cocco, Diamanti, Zanini (70’ Gangi), Mariani, Mannucci, Baroni, Valoriani, Toppi (63’ Brundo)

Asd femminile Riccione (Giorgi, Amaduzzi A (89’ Barocci)., Amaduzzi M. (46’ Monetini), Gostoli, Maccaferri, Magnani, Pederzani (70’ Esposito), Perone, Dominici (53’ Schipa), Semprini (89’ Frison), Piergallini).



Reti: 8’ Mariani, (Pi) 12’ Baroni (Pi), 17’ Zanini (Pi), 30’ Pederzani (Ri), 79’ Gangi (Pi), 84’ Magnani (Ri),

Ammonite : Perone, Maccaferri



Inizia con una sconfitta il campionato del Riccione con la squadra romagnola che perde per 4-2 a Pistoia, incassando tre reti dalle toscane nei primi 17 minuti di gioco prima di accorciare le distanze senza però riuscire a rientrare in partita. Al 1’ tiro fuori area di M. Amaduzzi; all’8’ le toscane sbloccano la gara con la rete di Mariani; al 9’ conclusione fuori misura di Dominici; al 12’ raddoppio della Pistoiese con Baroni; al 17’ terza rete delle locali con Zanini; al 21’ tiro in porta di Pederzani; al 30’ le romagnole accorciano le distanze con Pederzani che ribatte in rete una conclusione terminata sulla traversa di Dominici; al 34’ tiro di Mariani intercettato da Giorgi; al 44’ conclusione di Dominici che viene parato dal portiere Demarchi; le squadre vanno all’intervallo negli spogliatoi con le arancioni in vantaggio per 3-1 sulle biancoazzurre.



Nella ripresa al 55’ tiro fuori di Poppi; al 77’ conclusione di Gangi senza esito; al 79’ quarta rete delle padrone di casa con Gangi; all’83’ tiro di Gostoli senza esito; all’84’ le romagnole limitano il passivo con la marcatura di Magnani, lesta ad insaccare in porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo; dopo sei minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità sancendo la vittoria delle orsette per 4-2; nel prossimo turno in programma il 18 Ottobre la squadra biancoazzurra ospiterà il Bologna nella gara valevole per la seconda giornata.

Di seguito le dichiarazioni del mister Mirko Balacich : “Il risultato conseguito sul campo potrebbe trarre in inganno ma risulta alquanto bugiardo per quello che si è visto nell’arco dei 90 minuti; abbiamo concesso solo tre tiri ai nostri avversari, i quali sono stati bravi a capitalizzare le uniche occasioni da rete create, realizzando due eurogoal con tiri agli incroci dei pali, una su respinta del nostro portiere nonchè un’ultima rete in contropiede su pallonetto; abbiamo lottato fino alla fine cercando di giocare a calcio contro una squadra fisica che spesso non ha superato la metà campo, limitandosi, specie nel secondo tempo a buttare via la palla; indubbiamente noi siamo stati meno bravi e concreti a finalizzare le occasioni da rete create ma non ho nulla da rimproverare alle mie ragazze in quanto a determinazione e temperamento mostrato sul rettangolo di gioco”.



Asd femminile Riccione, ufficio stampa