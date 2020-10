Sgarbi in visita a San Leo. La 'Pala' del Botticelli in prestito a Roma per una mostra

Attualità

San Leo

| 19:25 - 11 Ottobre 2020

Sgarbi al museo cittadino.

Visita nella giornata di ieri (sabato 10 ottobre) di Vittorio Sgarbi alla Città di San Leo. Il noto critico d'arte è stato accolto dal sindaco, Leonardo Bindi, dai consiglieri Pierluigi Sacchini, Martina Rinaldi e Valentina Guerra. Ha visitato i principali monumenti cittadini, dalla Rocca alla Cattedrale, dalla Pieve alla Torre civica, infine il Museo di Arte Sacra cittadino. Qui si è particolarmente soffermato ad ammirare i dipinti in esposizione, in particolare una tavola del XV secolo raffigurante tra gli altri i Santi Leone e Marino. La pala di proprietà comunale è stata richiesta in prestito per una grande mostra su Sandro Botticelli,che lo stesso Sgarbi sta organizzando per il prossimo anno a Roma.