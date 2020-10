Calcio D, Bagnolese in Formato super: non c'è scampo per la Sammaurese (3-1). Tris del bomber

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:34 - 11 Ottobre 2020

Bomber Bonandi non ha segnato.

Nella terza uscita di campionato, la Sammaurese inciampa sul terreno della Bagnolese, alla seconda vittoria in due partite. Una gara risolta nella prima frazione dalla doppietta di Formato, uomo partita con tre gol realizzati.

I padroni di casa infilano subito la difesa ospite e passano in vantaggio con il proprio bomber: lancio lungo di Faye con il bomber che tiene palla nonostante la pressione di Gregorio e Migani ed entrato in area di rigore di destro trova lo spiraglio giusto. I romagnoli ci provano con Bonandi (tiro sul fondo), poi un cross di Mahdhbi si stampa sulla base del palo e Vitiello si ritrova la palla tra le mani. Poi dopo una palo di Nicoli per gli ospiti e un tentativo in semi rovesciata di Tzvetkov, arriva l’episodio del rigore. Il protagonista è sempre Formato che chiuso a sandwich da Gurini e Gregorio cade in piena area e l’arbitro indica il dischetto con il bomber di casa che fa doppietta personale.

La ripresa si apre con una girata di testa ravvicinata ma debole di Manuzzi e facile preda di Auregli. I romagnoli riescono poi a riaprire i giochi con lo stesso Manuzzi che stavolta di testa fa centro sul traversone di Gurini e un minuto dopo sfiorano il pari (traversa colpita da Rrasa). Ma a rimettere le cose a posto ci pensa ancora Alberto Formato che parte palla al piede e dopo uno slalom tra Mazzola e Gregorio solo davanti a Vitiello insacca. La Sammaurese però non molla e colpisce la seconda traversa di giornata su un tiro di Rrasa deviato dal mucchio di difensori. Finisce così. Prossimo turno al Macrelli arriva il forte Prato.



Il tabellino



BAGNOLESE: Auregli, Capiluppi, Mahdhbi, Faye, Oliomarini, Bertozzini, Cuoghi, Calabretti (12’s.t. Cocconi), Formato (44’s.t. Riccelli), Zampino (29’s.t. Viani), Tzvetkov (17’s.t. Dembacaj). (Cavazzoli, Fumi, Notari, Montali, Leonardi). All.: Cavazzoni (indisposto Gallicchio).

SAMMAURESE: Vitiello, Gurini, Pandolfi (8’s.t. Sabba) Mazzola, Migani (8’s.t. Raasa), Gregorio, Nicoli, Guatieri, Manuzzi, Bonandi, Jassey (8’s.t. Lisi). (Magnani, Deniku, Palmese, Nisi, Greppi, Giorretaj). All.: Protti.

ARBITRO: Bianchi di Prato (Tini Brunozzi di Foligno e Barcherini di Terni).

RETI: p.t. 1′ e 38′ su rigore Formato; 10′ st. Manuzzi, 19′ Formato.

NOTE: pioggia leggera per tutta la durata dell’incontro con terreno di gioco allentato. Gara disputata a porte chiuse. Ammoniti: Vitiello, Pandolfi e Gregorio. Angoli: 2 a 9. Recupero: 0′ e 4′.