Calcio Prima Categoria: Athletic Poggio sconfitto in casa dal Villamarina (0-1)

| 17:47 - 11 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Athletic Poggio - Villamarina 0-1



ATHLETIC POGGIO: Favarelli, Censi, Pugliese, Leardini, Franco, Cucina (38st Rodà), Mariotti (32st Spagnoli), Tramonti, Molari (38st Gambuti), Gazzoni (17st Briganti), Valli.

A disp. Russo, Paglierani, Raschi, Fratti, Fabbri.

All. Capozzolo.

VILLAMARINA: Fabbri, Buda, Tavone, Romagnoli, Sanasi, Gregorio, Francesconi, Farabegoli, Lorenzini, Bianchi, Righini.

A disp. Bartoli, Maroncelli, Liuzzi, Aruci, Allibrio, Spinelli, Mariotti, Mici.

All. Fattori.



ARBITRO: Predieri di Faenza.

RETI: 16st rig.Bianchi

ESPULSO: 26st Lorenzini

AMMONITI: Cucina, Franco, Tramonti, Romagnoli.



Dopo un primo tempo con poche emozioni nel quale si registra un'occasione per parte, un tiro di Gazzoni deviato in corner da Fabbri ed una parata di Favarelli su Bianchi, la gara si sblocca nella ripresa. Al 61' Bianchi entra in area, Cucina lo stende e l'arbitro decreta il rigore per gli ospiti. Dal dischetto si presenza lo stesso Bianchi che non sbaglia (0-1). Al 66' punizione dalla trequarti di Valli che pesca Leardini: il capitano dei bernesi calcia a botta sicura, ma Fabbri compie un prodigio da applausi salvando la sua squadra. Il portiere si ripete al 69' su Molari. Al 71' espulso Lorenzini per un'entrata da dietro su Leardini. A dieci minuti dal termine lo scatenato Bianchi colpisce la traversa con una splendida conclusione da fuori area, sfiorando il raddoppio.