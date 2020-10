Calcio Eccellenza: Savignanese esordio show con poker all'Argentana (0-4)

Sport

Savignano sul rubicone

| 17:42 - 11 Ottobre 2020

Un'esultanza di Longobardi (foto di repertorio di Roberto Magnani).

Argenta - Savignanese 0-4



ARGENTA: Biavati, Gardini, Dal Zotto, Pierdomenico, Raccagni, D'Antini, Foka Faussi M (90' Polastri), Foka Faussi A, Sanchez, Centonze, Nicolai (58' Figini).

A disp: Mezzetti, Di Francesca, Cipriano, Figini, Giberti, Polastri, Bonora, Sani.

All. Buriani.

SAVIGNANESE: Pazzini, Varella, Salcuni, Casadei (80' Bascioni), Tola, Longobardi (77' Sbrighi), Aaron, Gori (58' Guidi), Nicolini (77' Sacchetti), Turci (64' Novelli), Osayande.

A disp: Ambrosini, Severi, Guidi, Brigliadori, Sacchetti, Sbrighi, Bascioni, Novelli, Tourè.

All. Campedelli.

RETI: 5' e 11' Longobardi, 17' Casadei, 32' Tola.

NOTE: ammonito Nicolai.

CRONACA: al 5' Nicolini serve Osayande, palla a Longobardi, abile a insaccare trafiggendo Biavati. All'11' Longobardi, da vero rapace dell'area di rigore, soffia in pressing il pallone al difensore centrale ferrarese e, resistendo al suo ritorno, si presenta da solo davanti al portiere locale, infilando in rete. Al 17' arriva il tris di Casadei, a segno in scivolata su cross dell'imprendibile Osayande, che sfiora il poker in sforbiciata. Al 32' combinazione Casadei-Longobardi-Osayande con il classe 2001 che serve di prima Tola, bravo a battere Biavati.