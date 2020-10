Meteo: sul riminese piogge e temperature fredde per il periodo. In settimana più mite col libeccio

Attualità

Rimini

| 16:56 - 11 Ottobre 2020

Foto di repertorio.



La settimana sul riminese inizia con tempo instabile e temperature fredde per il periodo, con massime non oltre i 13 gradi. Martedì temporaneo miglioramento, per San Gaudenzo tempo stabile al pomeriggio e peggiora la sera. Il libeccio interesserà il passaggio del Giro d'Italia con massime sui 20 gradi.



Previsioni inizio settimana a Rimini e provincia



a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 11/10/2020 ore 16:40



Lunedì 12 Ottobre



Allerta: gialla per temporali, vento, frane e piene dei corsi minori.

Stato del cielo: molto nuvoloso su pianura e costa, coperto su collina ed entroterra.

Precipitazioni: in forma sparsa, più probabili fra tarda notte e primissimo mattino e di nuovo fra pomeriggio e prima serata.

Temperature: minime comprese tra +6° e +10°, massime comprese tra +8° e +13°.

Venti: deboli-moderati di Maestrale da Nord-Ovest.

Mare: mosso.

Attendibilità: alta.



Martedì 13 Ottobre



Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso. Nubi in aumento dalla tarda sera.

Precipitazioni: assenti, salvo residui piovaschi nelle primissime ore del giorno ridosso dell’Appennino.

Temperature: minime comprese tra +5° e +10°, massime comprese tra +14° e +18°.

Venti: deboli e variabili.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 14 Ottobre



Stato del cielo: poco nuvoloso al mattino. Nuvoloso nel pomeriggio-sera, con nubi via via più compatte.

Precipitazioni: assenti fra mattino e prima parte del pomeriggio. Piogge in arrivo da Sud-Ovest fra tardo pomeriggio e sera.

Temperature: minime comprese tra +8° e +12°, massime comprese tra +14° e +20°.

Venti: deboli-moderati di libeccio da Sud-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: la giornata di Giovedì 15 Ottobre vivrà condizioni di tempo perturbato nel riminese, con piogge moderate-abbondanti fra notte e mattino, deboli-moderate nel pomeriggio-sera. Nuovo calo termico e ventilazione in rinforzo da Nord-Ovest.

Lento e graduale miglioramento a partire da Venerdì 16: week-end dalle condizioni meteo ancora incerte.



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram